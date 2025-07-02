Министры от "Ликуда" призвали Нетаниягу немедленно распространить суверенитет на Иудею и Самарию

Министры от партии "Ликуд" обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с требованием распространить суверенитет Израиля и израильское законодательство на Иудею и Самарию до конца летней сессии.

В документе говорится: "Мы, министры и депутаты Кнессета, призываем немедленно распространить суверенитет и израильское законодательство на Иудею и Самарию. После исторических достижений государства Израиль под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу против "оси зла", Ирана и его сателлитов, следует завершить работу и устранить экзистенциальную угрозу изнутри, предотвратить новую резню в сердце страны".

Авторы письма полагают, что "стратегическое партнерство, поддержка и содействие США и президента Дональда Трампа создают благоприятный момент для продвижения этого шага сейчас".

Под письмом поставили подписи: спикер Кнессета Амир Охана, министр юстиции Ярив Левин, министр обороны Исраэль Кац, министр образования Йоав Киш, министр транспорта Мири Регев, министр связи Шломо Караи, министр туризма Хаим Кац, министр науки Гила Гамлиэль, министр промышленности Нир Баркат, министр сельского хозяйства Ави Дихтер и др.

Министр финансов Бецалель Смотрич приветствовал обращение министров "Ликуда", заявив, что "реальным ответом на проблемы Израиля является суверенитет".