Посол США после обстрела Израиля хуситами: "Может, бомбардировщики B2 должны наведаться в Йемен?"

Посол США в Израиле Майк Хакаби в своем блоге в социальной сети Х прокомментировал последний обстрел израильской территории из Йемена.

"Мы думали, что покончили с ракетами, летящими в Израиль, но хуситы только что запустили еще одну. К счастью, у Израиля есть невероятная система перехвата, поэтому мы просто идем в укрытие и ждем отбоя тревоги. Может, бомбардировщики B2 должны наведаться в Йемен?", – написал он.