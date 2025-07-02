Посол США после обстрела Израиля хуситами: "Может, бомбардировщики B2 должны наведаться в Йемен?"
время публикации: 02 июля 2025 г., 01:09 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 01:09
Посол США в Израиле Майк Хакаби в своем блоге в социальной сети Х прокомментировал последний обстрел израильской территории из Йемена.
"Мы думали, что покончили с ракетами, летящими в Израиль, но хуситы только что запустили еще одну. К счастью, у Израиля есть невероятная система перехвата, поэтому мы просто идем в укрытие и ждем отбоя тревоги. Может, бомбардировщики B2 должны наведаться в Йемен?", – написал он.