Бывший глава отдела полиции установил оборудование для слежки в женском туалете подразделения
время публикации: 02 июля 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 14:04
Мировой суд Ришон ле-Циона вынес приговор по делу бывшего главы отдела по борьбе с мошенничеством израильской полиции Орена Бен Моше. Это стало результатом судебной сделки.
Отставной офицер призван виновным в непристойных действиях, злоупотреблении служебным положением и препятствованию правосудию.
Согласно материалам дела, он установил в женском туалете подразделения оборудование, выданное ему для следственных мероприятий, и запечатлел десятки женщин в голом виде. Материалы передавались на его компьютер.
Когда его подчиненные обнаружили оборудование, он сообщил, что займется поиском виновного, попросив их ничего не предпринимать самостоятельно.