Бывший глава отдела полиции установил оборудование для слежки в женском туалете подразделения

Мировой суд Ришон ле-Циона вынес приговор по делу бывшего главы отдела по борьбе с мошенничеством израильской полиции Орена Бен Моше. Это стало результатом судебной сделки.

Отставной офицер призван виновным в непристойных действиях, злоупотреблении служебным положением и препятствованию правосудию.

Согласно материалам дела, он установил в женском туалете подразделения оборудование, выданное ему для следственных мероприятий, и запечатлел десятки женщин в голом виде. Материалы передавались на его компьютер.

Когда его подчиненные обнаружили оборудование, он сообщил, что займется поиском виновного, попросив их ничего не предпринимать самостоятельно.