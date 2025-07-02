x
02 июля 2025
|
последняя новость: 14:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июля 2025
|
02 июля 2025
|
последняя новость: 14:02
02 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бывший глава отдела полиции установил оборудование для слежки в женском туалете подразделения

Полиция
время публикации: 02 июля 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 14:04

Мировой суд Ришон ле-Циона вынес приговор по делу бывшего главы отдела по борьбе с мошенничеством израильской полиции Орена Бен Моше. Это стало результатом судебной сделки.

Отставной офицер призван виновным в непристойных действиях, злоупотреблении служебным положением и препятствованию правосудию.

Согласно материалам дела, он установил в женском туалете подразделения оборудование, выданное ему для следственных мероприятий, и запечатлел десятки женщин в голом виде. Материалы передавались на его компьютер.

Когда его подчиненные обнаружили оборудование, он сообщил, что займется поиском виновного, попросив их ничего не предпринимать самостоятельно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook