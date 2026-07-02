Подано обвинение против жителя Хадеры по делу об убийстве Йоава Гильбоа

Прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против 46-летнего Эмиля Абашеева, обвиняемого в убийстве 53-летнего Йоава Гильбоа. Вместе с ним обвинения предъявлены трем его родственникам, которые, по версии прокуратуры, помогали ему скрыть следы преступления.

Убийство было совершено 21 мая 2026 года на 2-м шоссе, в районе Мааган-Михаэль. Обгоревшее тело Йоава Гильбоа было обнаружено на следующее утро.

Согласно обвинительному заключению, Гильбоа и Абашеев ехали в автомобиле Абашеева по Прибрежному шоссе. В какой-то момент Гильбоа остановился на обочине и вышел из машины, после чего Абашеев уехал. Позднее он развернулся на развязке и вернулся назад. Увидев Гильбоа на обочине, Абашеев остановился, взял острый предмет и напал на него. В обвинении говорится, что он нанес потерпевшему не менее 59 ранений, после чего скрылся, оставив Гильбоа на земле у дороги.

После возвращения Абашеева в Хадеру о случившемся узнал его 22-летний сын Давид Абашеев. По версии следствия, он вместе с отцом занимался очисткой автомобиля от следов, которые могли связать его с убийством. Позднее Эмиль Абашеев вместе с 37-летним Русланом Абрамовым, партнером своей сестры, купил бензин на ближайшей автозаправке. На следующее утро, как утверждает прокуратура, они вернулись на место убийства, облили тело бензином и подожгли его, чтобы уничтожить улики.

Кроме того, прокуратура утверждает, что Руслан Абрамов и сестра обвиняемого, 47-летняя Элла Абашеева, позднее снова очищали автомобиль Эмиля Абашеева.

Эмилю Абашееву предъявлены обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, поджоге, воспрепятствовании правосудию, управлении автомобилем без действительных водительских прав и без действующей страховки. Давиду Абашееву, Руслану Абрамову и Элле Абашеевой предъявлены обвинения в поджоге и воспрепятствовании правосудию – каждому в соответствии с предполагаемой ролью, сообщает прокуратура.