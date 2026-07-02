x
02 июля 2026
|
последняя новость: 06:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июля 2026
|
02 июля 2026
|
последняя новость: 06:19
02 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба в Хайфе: убит юноша, двое тяжело ранены

Убийства
Мада
Полиция
Хайфа
время публикации: 02 июля 2026 г., 00:29 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 05:51
Стрельба в Хайфе: убит мужчина, двое тяжело ранены
Пресс-служба МАДА

Около полуночи в Хайфе на улице А-Хагана, около круглосуточно работающего магазина, неизвестными преступниками был открыт по трем мужчинам. Тяжелые ранения получили трое мужчин примерно 20 лет.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть одного из раненых.

Двое раненых в тяжелом состоянии были доставлены в больницу РАМБАМ. Еще один легкораненый самостоятельно добрался до больницы.

Полиция проводит расследование.

По данным полиции, убитому было 18 лет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook