Стрельба в Хайфе: убит юноша, двое тяжело ранены

Около полуночи в Хайфе на улице А-Хагана, около круглосуточно работающего магазина, неизвестными преступниками был открыт по трем мужчинам. Тяжелые ранения получили трое мужчин примерно 20 лет.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть одного из раненых.

Двое раненых в тяжелом состоянии были доставлены в больницу РАМБАМ. Еще один легкораненый самостоятельно добрался до больницы.

Полиция проводит расследование.

По данным полиции, убитому было 18 лет.