Пляжный отдых в Израиле: угрозы во время купания в море

В Израиле продолжается летний пляжный сезон. На побережье Средиземного моря температура воды комфортная (+28). Однако купающимся стоит помнить не только о волнах, течениях и запрете заходить в воду без спасателей, но и о морских животных, контакт с которыми может привести к ожогам, болезненным уколам или травмам.

Главной сезонной проблемой являются медузы. По сравнению с первой половиной июня, их концентрация около израильского побережья снизилась, однако "сезон медуз" еще не завершен – и вероятность столкновения с медузами в воде велика. Особенно высока концентрация медуз сейчас в южной части побережья – от Ашкелона до Тель-Авива.

Самый известный вид у берегов Израиля – Rhopilema nomadica, инвазивная медуза, пришедшая в Средиземное море через Суэцкий канал. В последние десятилетия она доминирует среди медуз восточного Средиземноморья и может образовывать крупные скопления у берега. Ее ожог обычно не представляет опасности для жизни, но может быть болезненным: появляются жжение, покраснение, зуд, иногда волдыри и следы на коже. Подробнее о медузах и мерах предосторожности см. ниже.

Опасность представляют не только живые медузы в воде. Щупальца и фрагменты медуз, а также выброшенные на берег особи, могут сохранять стрекательные клетки. Поэтому специалисты советуют не трогать медуз руками, не пытаться отбрасывать их ногами и не разрешать детям играть с ними на песке. При контакте с медузой пострадавшему следует выйти из воды, не тереть место ожога, промыть его морской водой и аккуратно удалить видимые остатки щупалец. Пресная вода, растирание песком и "народные средства" могут усилить раздражение. При сильной боли, большой площади ожога, поражении глаз, отеке лица, затрудненном дыхании или реакции у ребенка следует обратиться за медицинской помощью.

Менее заметная, но важная угроза – колониальные гидроиды. Они выглядят как водоросли, мох, пушистые веточки или "подводные цветы", но биологически это не растения, а колониальные стрекающие животные, родственники медуз и кораллов. Такие гидроиды могут расти на камнях, волнорезах, буях, веревках, затонувших предметах и среди настоящих водорослей. Один из характерных видов, встречающихся в Средиземном море, – Pennaria disticha: внешне он может напоминать крошечные белые "ландыши" на темных веточках. При касании гидроиды способны вызвать локальное жжение, зуд, крапивницу или раздражение кожи. Главное правило простое: не хвататься голыми руками за камни, веревки и "пушистые кустики" под водой.

Отдельная категория риска – не "ожоги", а уколы и порезы. На каменистых участках, у волнорезов и на рифовых плитах можно наступить на морских ежей. В восточном Средиземноморье часто встречаются "гости" из Индийского океана: Diadema setosum. Их иглы ломкие, болезненно входят в кожу и могут вызвать воспаление, особенно если часть иглы остается в стопе или ладони. Обычно речь идет не о тяжелом отравлении, а о механической травме и риске инфекции. Для купания на каменистом дне, около волнорезов и в местах, где приходится заходить в воду по скользким плитам, лучше использовать обувь для моря.

На песчаном мелководье опасность могут представлять "дракончики", рыбы рода Trachinus. Они зарываются в песок, а на спине у них есть ядовитые шипы. Человек чаще всего страдает, когда наступает на такую рыбу. Укол вызывает резкую боль, отек, иногда слабость и общую реакцию. В израильском исследовании травм от ядовитых морских рыб среди рыбаков на Средиземноморском побережье дракончики были одной из наиболее частых причин обращений наряду со скатами, сиганами и морскими сомами.

Еще одна потенциальная опасность – скаты. Они обычно не нападают на человека и стараются избегать контакта, но могут лежать на песке. Если на ската наступить или прижать его, он способен ударить хвостовым шипом. Такая травма болезненна, может быть глубокой, с риском занесения инфекции и попадания яда. При подозрении на укол ската, дракончика, крылатки, морского сома или другой ядовитой рыбы обычно рекомендуют погрузить пораженную конечность в горячую, но не обжигающую воду, обработать рану и обратиться за медицинской помощью, особенно если боль сильная, рана глубокая, нарастает отек или пострадал ребенок.

У берегов Израиля также встречаются сиганы, известные на иврите как "арас". Эти рыбы, в том числе проникшие из Красного моря виды, имеют ядовитые колючки в плавниках. Чаще страдают рыбаки и люди, которые берут рыбу руками, но укол возможен и при случайном контакте. Похожая логика касается морского сома Plotosus lineatus, еще одного пришельца из Красного моря: у него ядовитые шипы, а молодь может держаться группами. Для обычного купающегося риск невелик, но детям и любителям "поймать интересную рыбку" стоит объяснять: незнакомых рыб руками не берут.

Отметим и то, что даже обычные морские караси (сарги) могут весьма болезненно укусить купальщика, решив попробовать его на вкус. Поэтому в воде рекомендуется двигаться, а не стоять на месте, чтобы отпугивать рыб.

В последние годы в восточном Средиземноморье все чаще говорят о крылатках (Pterois). Эти эффектные рыбы не охотятся на людей и обычно не представляют угрозы для пловца, который держится на расстоянии. Опасность возникает при попытке тронуть рыбу, поймать ее, достать из сети или приблизиться к ней вплотную: у крылатки ядовитые лучи плавников, уколы болезненны.

Купающимся стоит помнить и об огненных червях и других щетинистых полихетах. Они могут выглядеть как яркие или "мохнатые" черви на камнях. При касании их щетинки обламываются и остаются в коже, вызывая жжение, зуд и ощущение заноз. Как и в случае с гидроидами, правило простое: красивых и необычных морских животных лучше фотографировать, а не трогать.

Морские анемоны и другие стрекающие "подводные цветы" обычно не относятся к главным угрозам для купальщиков, но у чувствительных людей контакт с ними может вызвать раздражение кожи.

Голожаберные моллюски (в Средиземном море в последние годы часто встречаются Goniobranchus annulatus) не считаются значимой опасностью для человека: многие из них химически защищены от хищников, некоторые используют стрекательные клетки своей добычи, но обычный купающийся не получает от них ожог при простом наблюдении. Тем не менее брать их руками не стоит – и тем более не следует после такого касания трогать глаза.

Помимо живых организмов, частая причина травм на пляжах – острые раковины, мидии, камни, стекло, рыболовные крючки, металлические детали и мусор у волнорезов. Такие порезы иногда опаснее "экзотических" морских обитателей, поскольку загрязненная рана может воспалиться.

На диких пляжах, у камней и волнорезов лучше заходить в воду в специальной обуви (тапочки для плавания или обычные "кроксы), а любые глубокие порезы тщательно промывать и дезинфицировать.

Акулы у побережья Израиля встречаются, но нападения на людей остаются крайне редкими. Тем не менее в апреле 2025 года был зафиксирован резонансный смертельный случай: около Хадеры погиб Барак Цах, житель Петах-Тиквы, после нападения акулы. Впоследствии появление акул у израильского побережья, в том числе у электростанции в Хадере и в районе Бейт-Янай, неоднократно приводило к закрытию пляжей и предупреждениям для купающихся.

Специалисты подчеркивают: большинство контактов с морскими животными у берегов Израиля не заканчиваются тяжелыми последствиями. Главные меры предосторожности – купаться на объявленных пляжах в часы работы спасателей, не заходить в воду при черном флаге, не трогать медуз и других морских животных, не ходить босиком по каменистому дну, не брать руками незнакомых рыб и не подплывать к крупным животным. Для снорклеров особенно важно не опираться на камни и волнорезы голыми руками: именно там могут быть гидроиды, морские ежи, острые раковины и другие источники травм.

Медузы израильского побережья Средиземного моря

Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica) и Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca).

Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

"Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".

Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

Иногда можно встретить очень красивых "андромед" (Cassiopea andromeda).

Есть на израильском побережье и другие виды медуз.

Меры предосторожности

Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

В последние годы минздрав Израиля не рекомендует применять уксус в случае "ожога" медузой.

Что же делать?

1) Удалить остатки медузы с кожи ватным тампоном или кусочком пластика.

2. Не тереть место укуса, чтобы не усилить проникновение яда в кожу.

3. Промыть место "ожога" морской водой.

4. Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом. Если возникла аллергическая реакция, следует незамедлительно обратиться к врачу.