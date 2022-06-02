Про героя и мошенника. История спасения двух стариков из Мариуполя, родителей израильтянки
Жители Ашдода Валерий и Светлана репатриировались в Израиль из Мариуполя. Валерий в 1990-м, Светлана – позже. В Мариуполе у Светланы осталась семья – родители, сестра и племянница с двумя детьми.
Ивану, отцу Светланы, 86 лет, он инвалид труда, всю жизнь проработал на комбинате "Ильича". Матери, Галине, 82 года, она тоже инвалид, почти не видит.
Валерий рассказывает, что в феврале они со Светланой планировали навестить ее родителей, но решили не ехать, опасаясь, что начнется война и они не смогут вернуться домой. 24 февраля связь с мариупольской семьей Светланы оборвалась.
"Мы не знали, что с ними. Потом оказалось, что и между ними не было никакой связи, – рассказывает Валерий, – и мы все время писали им во все мессенджеры, но ничего не знали о них примерно до 20 марта, когда на связь вышла Даша, племянница жены".
Даша попросила родственников помочь ей с семьей выехать из Мариуполя, но уже через несколько дней связалась с ними снова и сообщила, что они с семьей выбираются из города пешком. Валерий рассказывает со слов Даши, что она с детьми и еще несколько семей дошли пешком до села Мелекино, где им помогли люди из общины Свидетелей Иеговы. В общей сложности до границы с Польшей Даша и ее семья добирались девять дней.
Связи с остальными родственниками все еще не было, и троюродная сестра Валерия, которая живет в Австралии, посоветовала искать родственников через домовые чаты, где жители Мариуполя обмениваются информацией. Таким образом они нашли сестру Светланы, Лену. Она пряталась в подвале одного из домов микрорайона Восточный.
"Лена в первые дни войны сломала руку, и так и сидела в подвале со сломанной рукой, без медицинской помощи. Ее соседи оказались активными сторонниками "освободителей", над ней издевались, она перебралась в другой подвал, там и жила. Когда нам удалось с ней связаться, Даша каким-то образом нашла волонтера, Б., который вывозил людей из Мариуполя. Он вывез Лену и еще несколько человек за один день", – рассказывает Валерий.
Через некоторое время с помощью телеграм-чатов нашли и родителей Светланы. Точнее, нашли людей, которые их видели.
"Мы нашли женщину, которая рассказала нам, что с родителями все более-менее, что они сидят в подвале, где есть более молодые соседи, которые им помогают. И мы начали искать способ их вывезти", – говорит Валерий.
Еще в начале поисков родных Валерий и Светлана вышли на жителя Запорожья по имени Дмитрий Мирошниченко, который был связан со многими местными волонтерами. Именно Мирошниченко и рассказал израильтянам о некоем Данииле Вобликове (в подлинности имени у Валерия уверенности нет), который, по сведениям Мирошниченко, доставлял в Мариуполь гуманитарную помощь и вывозит оттуда людей.
"Сначала мы передавали Даниилу деньги на гуманитарную помощь. Все шло через Дмитрия (который, как мы считаем, искренне хотел нам помочь и помогал другим) – по мелочи, по несколько сотен долларов. Все волонтеры, с которыми мы связывались, говорили, что сейчас вывезти людей из города невозможно, потому что во время подготовки к эвакуации людей с "Азовстали" город герметично закрыт. Но Даниил сказал, что сможет их вывезти за 1400 долларов".
Валерий перевел деньги и попросил соседку родителей сообщить им, что их в ближайшие дни вывезут. Через несколько дней Даниил прислал ему сообщение, что забрал родителей, и заявил, что ему нужны еще деньги. Голосовой связи с Даниилом не было, фотографий и видео он под разными довольно убедительными предлогами не присылал. Говорил, что позвонит как только они доедут до подконтрольной Украине территории.
"Он просил перевести ему то еще 300, то еще 700 долларов. Мы переводили и верили всем его объяснениям, потому что все было очень правдоподобно и потому что ему доверял Дмитрий, которого мы уже знали. И вот когда Даниил написал, что они с родителями уже в Васильевке ждут в колонне из машин, пока их пропустят, я получил сообщение от соседки наших стариков. Она писала, чтобы мы не волновались – она только что была в их подвале, где они сидят, и "всё в порядке". К тому времени я уже был на связи с еще одним соседом, позвонил ему. Он подтвердил, что старики там".
Оправившись от шока, Валерий начал обзванивать волонтеров, которым дал "отбой", когда Даниил пообещал вывезти родителей. Все телефоны Даниила к тому времени уже были выключены, он исчез.
"Первым отозвался Б., который вывозил из Мариуполя сестру жены, Лену. А Лена нам про него много рассказывала. Вместе с ним эвакуацией занималась его жена. Она перед выездом всех инструктировала, на российских блокпостах выскакивала к кадыровцам, дарила им блоки сигарет, и так они за один день доехали от Мариуполя до Запорожья. Она еврейка, и они с Б. обсуждали вопрос о репатриации перед войной, но решили, что если Россия нападет, они останутся и будут помогать".
Б. сказал Валерию и Светлане, что ситуация с эвакуацией из Мариуполя осложнилась, и в этот раз он поедет один, без жены. Израильтяне перевели ему деньги на ремонт машины, и Б. выехал из Днепродзержинска в сторону Мариуполя. За один день он доехал до Мелекино, на второй день получил пропуск и на третий день уже въехал в Мариуполь. Кроме родителей Валерия и Светланы, Б. забирал еще детей-инвалидов и своего родственника.
"Мы ему доверяли, потому что он уже вывез из Мариуполя Лену, но после истории с Даниилом все равно было страшновато. Особенно когда он не отвечал на сообщения и звонки. Поэтому мы все время поддерживали связь с его женой. Утром он приехал за родителями, и они выехали в сторону Запорожья. Она все время сообщала нам, где они находятся. Примерно в шесть вечера она позвонила и сказала, что они стоят в колонне машин, которые выезжают из Васильевки. И через некоторое время звонок от Б.: "Братик, я их вывез"".
Вечером того же дня Лена, сестра Светланы, встретила родителей в Запорожье. Лена рассказывает, что Б. с ее родителями проехали последний блокпост, потом позвонил ей и, с трудом преодолевая смех, спросил: "Лена, я все понимаю, но все-таки зачем дедушка взял с собой плоскогубцы?"
"В тот вечер они впервые за три месяца приняли душ. Не знаю, как они будут сейчас, но можно сказать, что стресс и необходимость выживать их заставили сильно взбодриться. До войны дедушка лежал и не хотел никуда ходить, а тут пришлось делать всё, чтобы выжить", – рассказывает Валерий.
Даниил Вобликов (еще раз подчеркнем, что в подлинности имени уверенности нет), про которого известно только то, что у него есть российский паспорт с крымской пропиской, – не единственный мошенник, который наживается на этой войне. В социальных сетях постоянно появляются истории о якобы волонтерах, которые берут деньги у отчаявшихся родственников оставшихся в оккупации и под обстрелами беспомощных детей, женщин, стариков, обещая их эвакуировать, вселяя в людей надежду и потом исчезая. И не все эти истории заканчиваются так удачно, как история Ивана и Галины.
Материал подготовила Алла Гаврилова