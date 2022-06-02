Про героя и мошенника. История спасения двух стариков из Мариуполя, родителей израильтянки

Жители Ашдода Валерий и Светлана репатриировались в Израиль из Мариуполя. Валерий в 1990-м, Светлана – позже. В Мариуполе у Светланы осталась семья – родители, сестра и племянница с двумя детьми.

Ивану, отцу Светланы, 86 лет, он инвалид труда, всю жизнь проработал на комбинате "Ильича". Матери, Галине, 82 года, она тоже инвалид, почти не видит.

Валерий рассказывает, что в феврале они со Светланой планировали навестить ее родителей, но решили не ехать, опасаясь, что начнется война и они не смогут вернуться домой. 24 февраля связь с мариупольской семьей Светланы оборвалась.

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"Мы не знали, что с ними. Потом оказалось, что и между ними не было никакой связи, – рассказывает Валерий, – и мы все время писали им во все мессенджеры, но ничего не знали о них примерно до 20 марта, когда на связь вышла Даша, племянница жены".

Даша попросила родственников помочь ей с семьей выехать из Мариуполя, но уже через несколько дней связалась с ними снова и сообщила, что они с семьей выбираются из города пешком. Валерий рассказывает со слов Даши, что она с детьми и еще несколько семей дошли пешком до села Мелекино, где им помогли люди из общины Свидетелей Иеговы. В общей сложности до границы с Польшей Даша и ее семья добирались девять дней.

Связи с остальными родственниками все еще не было, и троюродная сестра Валерия, которая живет в Австралии, посоветовала искать родственников через домовые чаты, где жители Мариуполя обмениваются информацией. Таким образом они нашли сестру Светланы, Лену. Она пряталась в подвале одного из домов микрорайона Восточный.

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"Лена в первые дни войны сломала руку, и так и сидела в подвале со сломанной рукой, без медицинской помощи. Ее соседи оказались активными сторонниками "освободителей", над ней издевались, она перебралась в другой подвал, там и жила. Когда нам удалось с ней связаться, Даша каким-то образом нашла волонтера, Б., который вывозил людей из Мариуполя. Он вывез Лену и еще несколько человек за один день", – рассказывает Валерий.

Через некоторое время с помощью телеграм-чатов нашли и родителей Светланы. Точнее, нашли людей, которые их видели.

"Мы нашли женщину, которая рассказала нам, что с родителями все более-менее, что они сидят в подвале, где есть более молодые соседи, которые им помогают. И мы начали искать способ их вывезти", – говорит Валерий.

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Еще в начале поисков родных Валерий и Светлана вышли на жителя Запорожья по имени Дмитрий Мирошниченко, который был связан со многими местными волонтерами. Именно Мирошниченко и рассказал израильтянам о некоем Данииле Вобликове (в подлинности имени у Валерия уверенности нет), который, по сведениям Мирошниченко, доставлял в Мариуполь гуманитарную помощь и вывозит оттуда людей.

"Сначала мы передавали Даниилу деньги на гуманитарную помощь. Все шло через Дмитрия (который, как мы считаем, искренне хотел нам помочь и помогал другим) – по мелочи, по несколько сотен долларов. Все волонтеры, с которыми мы связывались, говорили, что сейчас вывезти людей из города невозможно, потому что во время подготовки к эвакуации людей с "Азовстали" город герметично закрыт. Но Даниил сказал, что сможет их вывезти за 1400 долларов".

Валерий перевел деньги и попросил соседку родителей сообщить им, что их в ближайшие дни вывезут. Через несколько дней Даниил прислал ему сообщение, что забрал родителей, и заявил, что ему нужны еще деньги. Голосовой связи с Даниилом не было, фотографий и видео он под разными довольно убедительными предлогами не присылал. Говорил, что позвонит как только они доедут до подконтрольной Украине территории.

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"Он просил перевести ему то еще 300, то еще 700 долларов. Мы переводили и верили всем его объяснениям, потому что все было очень правдоподобно и потому что ему доверял Дмитрий, которого мы уже знали. И вот когда Даниил написал, что они с родителями уже в Васильевке ждут в колонне из машин, пока их пропустят, я получил сообщение от соседки наших стариков. Она писала, чтобы мы не волновались – она только что была в их подвале, где они сидят, и "всё в порядке". К тому времени я уже был на связи с еще одним соседом, позвонил ему. Он подтвердил, что старики там".

Оправившись от шока, Валерий начал обзванивать волонтеров, которым дал "отбой", когда Даниил пообещал вывезти родителей. Все телефоны Даниила к тому времени уже были выключены, он исчез.

"Первым отозвался Б., который вывозил из Мариуполя сестру жены, Лену. А Лена нам про него много рассказывала. Вместе с ним эвакуацией занималась его жена. Она перед выездом всех инструктировала, на российских блокпостах выскакивала к кадыровцам, дарила им блоки сигарет, и так они за один день доехали от Мариуполя до Запорожья. Она еврейка, и они с Б. обсуждали вопрос о репатриации перед войной, но решили, что если Россия нападет, они останутся и будут помогать".

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Б. сказал Валерию и Светлане, что ситуация с эвакуацией из Мариуполя осложнилась, и в этот раз он поедет один, без жены. Израильтяне перевели ему деньги на ремонт машины, и Б. выехал из Днепродзержинска в сторону Мариуполя. За один день он доехал до Мелекино, на второй день получил пропуск и на третий день уже въехал в Мариуполь. Кроме родителей Валерия и Светланы, Б. забирал еще детей-инвалидов и своего родственника.

"Мы ему доверяли, потому что он уже вывез из Мариуполя Лену, но после истории с Даниилом все равно было страшновато. Особенно когда он не отвечал на сообщения и звонки. Поэтому мы все время поддерживали связь с его женой. Утром он приехал за родителями, и они выехали в сторону Запорожья. Она все время сообщала нам, где они находятся. Примерно в шесть вечера она позвонила и сказала, что они стоят в колонне машин, которые выезжают из Васильевки. И через некоторое время звонок от Б.: "Братик, я их вывез"".

Вечером того же дня Лена, сестра Светланы, встретила родителей в Запорожье. Лена рассказывает, что Б. с ее родителями проехали последний блокпост, потом позвонил ей и, с трудом преодолевая смех, спросил: "Лена, я все понимаю, но все-таки зачем дедушка взял с собой плоскогубцы?"

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"В тот вечер они впервые за три месяца приняли душ. Не знаю, как они будут сейчас, но можно сказать, что стресс и необходимость выживать их заставили сильно взбодриться. До войны дедушка лежал и не хотел никуда ходить, а тут пришлось делать всё, чтобы выжить", – рассказывает Валерий.

Даниил Вобликов (еще раз подчеркнем, что в подлинности имени уверенности нет), про которого известно только то, что у него есть российский паспорт с крымской пропиской, – не единственный мошенник, который наживается на этой войне. В социальных сетях постоянно появляются истории о якобы волонтерах, которые берут деньги у отчаявшихся родственников оставшихся в оккупации и под обстрелами беспомощных детей, женщин, стариков, обещая их эвакуировать, вселяя в людей надежду и потом исчезая. И не все эти истории заканчиваются так удачно, как история Ивана и Галины.

Материал подготовила Алла Гаврилова