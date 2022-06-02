Умер знаменитый израильский кинематографист Ури Зоар

В четверг, 2 июня, в возрасте 86 лет скончался раввин Ури Зоар, в прошлом один из наиболее известных комедийный актеров израильского кино.

Ури Зоар был выпускником первого призыва армейского ансамбля бригады НАХАЛ. После демобилизации он был одним из создателей группы "Бацаль ярок".

Зоар был автором программы "Курятник" ("Луль"), но широкую известность он приобрел, когда вместе с певцом Ариком Айнштейном, Цви Шиселем и некоторыми другими деятелями искусства создал группу "Хавурат а-луль". Группа ставила сатирические программы. Одновременно Ури Зоар продолжал снимать фильмы, многие из которых стали израильской классикой ("Мецицим" и многие другие).

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В 1976 году Ури Зоару была присуждена премия Израиля за вклад в развитие искусства. Однако он отказался принять премию. Год спустя он стал религиозным человеком. Он вел программы на радио, в которых беседовал с радиослушателями о вопросах религии и веры. В 90-ха годах короткое время вел программу на Первом канале ИТВ. Параллельно читал лекции, в которых резко критиковал мир светской культуры.

Похороны раввина Ури Зоара состоятся в 16:00 на кладбище в Гиват Шауле. Ожидается, что в похоронной процессии, которая отправится от дома Ури Зоара в Иерусалиме, примут участие тысячи людей.

Министр культуры Хили Трупер выразил соболезнование семье умершего актера. "Он стоял у истоков израильской культуры и был одним из ее символов", – заявил Трупер.

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Глава партии ШАС Арье Дери попросил прервать свои показания перед следственной комиссией по вопросу о трагедии на Мероне, после того, как ему стало известно о смерти Ури Зоара. "Я не знал, что он болел"