adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 26°
Тель-Авив:
19 - 24°
Эйлат:
24 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.325 ₪ 3.563 ₪
Иерусалим:
18 - 26°
Тель-Авив:
19 - 24°
Эйлат:
24 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_07 ar_top_2
    В Израиле

    Умер знаменитый израильский кинематографист Ури Зоар

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Умер знаменитый израильский актер Ури Зоар
    Wikipedia.org. Фото: סירקונירלה

    В четверг, 2 июня, в возрасте 86 лет скончался раввин Ури Зоар, в прошлом один из наиболее известных комедийный актеров израильского кино.

    Ури Зоар был выпускником первого призыва армейского ансамбля бригады НАХАЛ. После демобилизации он был одним из создателей группы "Бацаль ярок".

    Зоар был автором программы "Курятник" ("Луль"), но широкую известность он приобрел, когда вместе с певцом Ариком Айнштейном, Цви Шиселем и некоторыми другими деятелями искусства создал группу "Хавурат а-луль". Группа ставила сатирические программы. Одновременно Ури Зоар продолжал снимать фильмы, многие из которых стали израильской классикой ("Мецицим" и многие другие).

    adv_10 incontent_1

    adv_11 m_ar_1

    В 1976 году Ури Зоару была присуждена премия Израиля за вклад в развитие искусства. Однако он отказался принять премию. Год спустя он стал религиозным человеком. Он вел программы на радио, в которых беседовал с радиослушателями о вопросах религии и веры. В 90-ха годах короткое время вел программу на Первом канале ИТВ. Параллельно читал лекции, в которых резко критиковал мир светской культуры.

    Похороны раввина Ури Зоара состоятся в 16:00 на кладбище в Гиват Шауле. Ожидается, что в похоронной процессии, которая отправится от дома Ури Зоара в Иерусалиме, примут участие тысячи людей.

    Министр культуры Хили Трупер выразил соболезнование семье умершего актера. "Он стоял у истоков израильской культуры и был одним из ее символов", – заявил Трупер.

    adv_12 incontent_2

    adv_13 m_ar_2

    Глава партии ШАС Арье Дери попросил прервать свои показания перед следственной комиссией по вопросу о трагедии на Мероне, после того, как ему стало известно о смерти Ури Зоара. "Я не знал, что он болел"

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    13:57 Axios: Пентагон взвешивает возможность понизить ранг координатора с Палестинской автономией
    12:27 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 99-й день войны
    12:24 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 99-й день войны
    12:14 Эпидемия коронавируса в Израиле: число зараженных выросло до 16,5 тыс., индекс 1,06
    12:05 FT: Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти
    11:35 "Елизавета Великая": британская королева отмечает 70-летие царствования
    11:07 В связи с техническими неполадками ожидаются задержки рейсов, вылетающих из "Бен-Гуриона"
    10:45 Суд признал Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5