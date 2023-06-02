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    В Израиле

    За день в Израиле вспыхнуло около 220 пожаров

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    За день в Израиле вспыхнуло около 160 пожаров
    Maor Kinsbursky/Flash90

    В пятницу, 2 июня, на фоне сильной жары в разных районах Израиля было зафиксировано около 220 пожаров. О пострадавших не сообщалось.

    Большинство пожаров вспыхнуло на незастроенной территории; сгорело несколько автомобилей. В Бейт-Ханане возгорание возникло в конюшнях, в новой промзоне Ришон ле-Циона огонь охватил склад древесины.

    На перекрестке Эльяким пожар тушат несколько пожарных расчетов при поддержке двух самолетов, огонь распространяется в направлении находящейся неподалеку военной базы. На перекрестке Шилат из-за пожара было остановлено движение транспорта.

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    Также сильный пожар возник в промышленной зоне Кирьят-Малахи, для тушения были задействованы противопожарная служба и военные.

    Пожарная служба в такую погоду запрещает разжигание костров в парках и лесах, а также на открытой местности.

    Отметим, что "Электрическая компания" ("Хеврат Хашмаль") сообщает о перебоях с подачей электроэнергии в разных районах страны, возникающих из-за сильной жары и, как следствия, использования населением кондиционеров и вентилятор на полную мощь.

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    Отключения электроэнергии были зафиксированы по всей стране, в том числе в Тель-Авиве, Петах-Тикве, Гиватаиме, Бней-Браке, Од а-Шароне, Герцлии, Акко, Хайфе и Таворе.

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