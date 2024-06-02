Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по военному строению "Хизбаллы" в районе Айта аш-Шааб, а также по объекту военной инфраструктуры террористической группировки в районе Тир-Харфа.

Кроме того, из артиллерийских орудий были обстреляны боевики в районе Рашая аль-Фухар.

Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщила, что один из сигналов тревоги, прозвучавших в Нагарии, был результатом ложного срабатывания системы предупреждения.