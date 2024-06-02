ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" после серии атак из Ливана

ВВС ЦАХАЛа атаковали склад боеприпасов "Хизбаллы" в Мис аль-Джабале, в южном Ливане, и уничтожили находившегося там террориста. Зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии на складе большого количества оружия.

Ранее ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки "Хизбаллы" после серии ракетных обстрелов израильской территории из Ливана.

Ранее сегодня был зафиксирован ряд пусков, которые пересекли территорию Ливана в район Маргалиота, все пуски успешно перехвачены истребителями ПВО.

Замкнув кольцо, военные самолеты атаковали военные сооружения "Хезболлы" в районе деревни Хула, откуда были произведены пуски по Маргалиоту.

Около Нагарии была перехвачена подозрительная воздушная цель.

Сообщается также, что из Ливана в сторону Кацрина было обнаружено около 15 ракет, упавших на открытой местности, жертв нет. Возникли пожары, ведется их тушение.