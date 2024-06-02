Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 2 июня, температура повысится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. Днем очень жарко. Переменная облачность. Утром туман в прибрежных районах и на севере Негева. Во второй половине дня на побережье Средиземного моря усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 18-34 градусов, в Тель-Авиве – 18-31, в Хайфе – 21-28, в Эйлате – 23-40, в Беэр-Шеве – 16-35, в Мицпе-Рамоне – 20-32, на побережье Мертвого моря – 24-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-27, в Ариэле – 20-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-41, на Голанских высотах – 18-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 30-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В понедельник ожидается повышение температуры. Во вторник-среду жара немного спадет.