Тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях, а также на Голанских высотах

В 8:08 2 июня в Кирьят-Шмоне и окрестностях были слышны сигналы тревоги. Предварительно: зафиксировано вторжение БПЛА.

В 8:10 была повторная тревога к югу от Кирьят-Шмоны.

В 8:11 и 8:14 тревога была слышна в районе Голанских высот.

В 8:21 снова была слышна тревога в Верхней Галилее, в 8:22 и 8:27 – на Голанских высотах, включая Кацрин.

Информация уточняется.