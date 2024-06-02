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Израиль

Тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях, а также на Голанских высотах

время публикации: 02 июня 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 08:30
Тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях
Фото NEWSru.co.il

В 8:08 2 июня в Кирьят-Шмоне и окрестностях были слышны сигналы тревоги. Предварительно: зафиксировано вторжение БПЛА.

В 8:10 была повторная тревога к югу от Кирьят-Шмоны.

В 8:11 и 8:14 тревога была слышна в районе Голанских высот.

В 8:21 снова была слышна тревога в Верхней Галилее, в 8:22 и 8:27 – на Голанских высотах, включая Кацрин.

Информация уточняется.

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