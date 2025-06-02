ЦАХАЛ подтверждает удар по командному пункту ХАМАСа в Дир аль-Балахе
время публикации: 02 июня 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 16:22
В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа был атакован командный пункт ХАМАСа, организованный террористами в здании школы "Аль-Айшия" в районе Дир аль-Балах в секторе Газы.
По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, командный пункт использовался для планирования и осуществления терактов против граждан Израиля и против сил ЦАХАЛа.
Перед атакой были приняты все возможные меры для снижения риска поражения гражданских лиц, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.
В сообщении подчеркивается, что террористические организации продолжают систематически нарушать международное право, используя гражданские объекты для террористических целей.
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