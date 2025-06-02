Ракетный обстрел из Йемена, тревога в центре Израиля

Из Йемена выпущена ракета в направлении Израиля, тревога сработала в десятках населенных пунктов в центре страны. Система ПВО "Хец 3" сбила одну ракету, выпущенную по Израилю. Звуки взрывов слышали в районе Иерусалима.

Ракетная тревога в связи с опасностью падения обломков ракеты и противоракет сработала в 260 районах страны, включая Тель-Авив, Иерусалим, окрестности аэропорта и Негев почти до Беэр-Шевы.

По сообщению МАДА, информация о пострадавших и о падении фрагментов ракеты пока не поступала.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 1 июня, 29 мая, 27 мая, 25 мая, 23 мая, 22 мая (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (27 мая, 12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года хуситы 15 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами (учтены только случаи, когда ракеты долетали или почти до Израиля, и активировалась тревога "Цева адом"). Это рекордный месячный показатель. Рекорд декабря 2024 года: 11 ракетных обстрелов Израиля в месяц.