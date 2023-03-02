В "Махане Мамлахти" выступили за участие Нетаниягу в поиске компромисса по юридической реформе

Высокопоставленные представители партии "Махане Мамлахти" критикуют юридического советника правительства Гали Баарав-Миару за запрет премьер-министру Биньямину Нетаниягу принимать участие в каких-либо обсуждениях, связанных с юридической реформой Израиля.

Как сообщает "Кан Бет", в "Махане Мамлахти" заявляют, что позиция юридического советника практически лишает главу правительства возможности принимать участие в формировании компромисса по реформе. Решение Баарав-Миары отклонить просьбу Нетаниягу о предоставлении ему разрешения вмешиваться в ход утверждения реформы в "Махане Мамлахти" назвали "особо возмутительным".

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Речь идет о первом случае, когда представители оппозиции критикуют юридического советника за ограничения, наложенные на Нетаниягу. До сих пор эта критика звучала со стороны коалиции.

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Напомним, что запрет Нетаниягу на вмешательство в процесс утверждения юридической реформы связан с соглашением о конфликте интересов, подписанном Нетаниягу в 2020 году, когда БАГАЦ отклонил иск, запрещающий ему сформировать правительство. Истцы требовали запретить Нетаниягу занимать должность премьер-министра, так как он является обвиняемым в уголовных правонарушениях. Иск был отклонен, однако Нетаниягу подписал соглашение о конфликте интересов, в рамках которого обязался не заниматься вопросами юридической системы.

Накануне представители премьер-министра представили в БАГАЦ доводы в пользу сокращения ограничений, наложенных на Нетаниягу. В политической системе убеждены, что без прямого вмешательства главы правительства невозможно прийти к компромиссу.

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Сегодня утром премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал решение юридического советника правительства Гали Баарав-Миары о запрете ему заниматься вопросами юридической реформы. Нетаниягу заявил, что принимает ограничения, наложенные на него Верховным судом, но выступает против полного запрета заниматься ему вопросами, связанными с реформой юридической системы и комиссией по отбору судей, особенно против запрета высказываться по этому поводу. "Наложение ограничений на премьер-министра, и особенно ограничения его свободы выражения, наносит ущерб свободе выражения мнений миллионов граждан, проголосовавших за него. Нельзя запретить премьер-министру влиять на масштабы реформы и решать вопросы, связанные с ней", – сказал Нетаниягу.