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    В Израиле

    Двое подозреваемых в причастности к погрому в Хауаре на 4 месяца отправлены под административный арест

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    Двое подозреваемых в причастности к погрому в Хауаре отправлены под административный арест
    Erik Marmor/Flash90

    В четверг, 2 марта, окружной суд Иерусалима распорядился освободить из-под стражи девять из десяти человек, задержанных по подозрению в причастности к беспорядкам в Хауаре. Полиция не смогла предоставить суду убедительные доказательства причастности задержанных к погрому. Сами задержанные хранят молчание.

    Однако вскоре после суда стало известно, что министр обороны Йоав Галант по рекомендации ШАБАКа подписал указ об административном аресте двоих из подозреваемых, причем один из них – подросток. В ордере говорится об административном аресте сроком на четыре месяца.

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    Адвокат организации "Хонейну" Нати Ром, представлявший на суде задержанных, заявил, что "в то время, когда жители Хауары приветствуют теракты, министр обороны поощряет террористов, помещая евреев под административный арест в том время, когда убийцы все еще находятся на свободе".

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    Депутат Кнессета от "Оцма Йегудит" в своем "твиттере" написала, что это решение свидетельствует о потере всяких ориентиров министром обороны, который утратил способность различать, где братья, а где враги.

    Телеканал "Кан-11" передает, что правые активисты обсуждают проведение акций протеста у домов министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

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    Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир распространил заявление, в котором осудил решение Галанта. "Именно в те дни, когда героические поселенцы в Иудее и Самарии страдают от кровавого террора, министр обороны выпускает два ордера на административный арест евреев, включая несовершеннолетнего (!). Избрав политику "уступок террору". Бен-Гвир назвал решение Галанта "антидемократическим", и пообещал, что свяжется с ним и главой правительства позднее этим вечером и потребует от них объяснений.

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