Двое подозреваемых в причастности к погрому в Хауаре на 4 месяца отправлены под административный арест
В четверг, 2 марта, окружной суд Иерусалима распорядился освободить из-под стражи девять из десяти человек, задержанных по подозрению в причастности к беспорядкам в Хауаре. Полиция не смогла предоставить суду убедительные доказательства причастности задержанных к погрому. Сами задержанные хранят молчание.
Однако вскоре после суда стало известно, что министр обороны Йоав Галант по рекомендации ШАБАКа подписал указ об административном аресте двоих из подозреваемых, причем один из них – подросток. В ордере говорится об административном аресте сроком на четыре месяца.
Адвокат организации "Хонейну" Нати Ром, представлявший на суде задержанных, заявил, что "в то время, когда жители Хауары приветствуют теракты, министр обороны поощряет террористов, помещая евреев под административный арест в том время, когда убийцы все еще находятся на свободе".
Депутат Кнессета от "Оцма Йегудит" в своем "твиттере" написала, что это решение свидетельствует о потере всяких ориентиров министром обороны, который утратил способность различать, где братья, а где враги.
Телеканал "Кан-11" передает, что правые активисты обсуждают проведение акций протеста у домов министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир распространил заявление, в котором осудил решение Галанта. "Именно в те дни, когда героические поселенцы в Иудее и Самарии страдают от кровавого террора, министр обороны выпускает два ордера на административный арест евреев, включая несовершеннолетнего (!). Избрав политику "уступок террору". Бен-Гвир назвал решение Галанта "антидемократическим", и пообещал, что свяжется с ним и главой правительства позднее этим вечером и потребует от них объяснений.