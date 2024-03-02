ЦАХАЛ сообщает, что в бою на юге сектора Газы погибли трое израильских военнослужащих

ЦАХАЛ сообщает, что 1 марта в бою на юге сектора Газы погибли трое израильских военнослужащих. Названы имена погибших.

Сержант Долев Малка, 19 лет, из Шломи, боец 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений), служил в батальоне "Нахшон" пехотной бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.

Сержант Афик Тери, 19 лет, из Реховота, боец 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений), служил в батальоне "Нахшон" пехотной бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Сержант Инон Ицхак, 20 лет, из Мицпе Рамон, боец 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений), служил в батальоне "Нахшон" пехотной бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.

Также в бою были тяжело ранены командир взвода и четверо бойцов 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений). В том же бою еще девять бойцов получили ранения различной степени тяжести.