x
02 марта 2025
|
последняя новость: 16:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 марта 2025
|
02 марта 2025
|
последняя новость: 16:33
02 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в феврале в Иудее и Самарии были ликвидированы 25 террористов

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 02 марта 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 16:08
ЦАХАЛ: в феврале в Иудее и Самарии были ликвидированы 25 террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в феврале 2025 года в Иудее и Самарии были ликвидированы 25 террористов, 350 разыскиваемых за террор арестованы, конфисковано около 120 единиц огнестрельного оружия, уничтожены сотни взрывных устройств.

Речь идет о результатах операции "Железная стена" в северной Самарии, а также других операций.

Контртеррористические операции в Иудее и Самарии продолжаются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2025

513-й день войны, 43-й день перемирия в Газе: приостановлены поставки, операции в Иудее и Самарии