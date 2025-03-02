ЦАХАЛ: в феврале в Иудее и Самарии были ликвидированы 25 террористов
время публикации: 02 марта 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 16:08
ЦАХАЛ сообщает, что в феврале 2025 года в Иудее и Самарии были ликвидированы 25 террористов, 350 разыскиваемых за террор арестованы, конфисковано около 120 единиц огнестрельного оружия, уничтожены сотни взрывных устройств.
Речь идет о результатах операции "Железная стена" в северной Самарии, а также других операций.
Контртеррористические операции в Иудее и Самарии продолжаются.