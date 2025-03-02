Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 2 марта, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 6-17 градусов, в Тель-Авиве – 10-18, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 12-25, в Беэр-Шеве – 6-21, в Мицпе-Рамоне – 8-19, на побережье Мертвого моря – 13-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-19, в Ариэле – 7-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-17, на Голанских высотах – 5-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В понедельник – переменная облачность, повышение температуры. Во вторник температура понизится. Со среды до конца недели ожидаются дожди.