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Израиль

Психотерапевт приговорен к 13 годам тюрьмы за сексуальные преступления в отношении пациенток

Сексуальное насилие
Судебные решения
время публикации: 02 марта 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 11:14
Психотерапевт приговорен к 13 годам тюрьмы за сексуальные преступления в отношении пациенток
AP Photo/Jean-Francois Badias

Окружной суд Лода приговорил психотерапевта Ярива Коэна (54) из ​​Эвен-Йехуды к 13 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в сексуальных преступлениях в отношении десяти своих пациенток.

По решению суда, Коэн выплатит в общей сложности в качестве компенсации 500 тысяч шекелей пострадавшим от его действий.

Следствие началось в ноябре 2022 года после того, как одна из пострадавших подала заявление в полицию.

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