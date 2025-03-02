Психотерапевт приговорен к 13 годам тюрьмы за сексуальные преступления в отношении пациенток

Окружной суд Лода приговорил психотерапевта Ярива Коэна (54) из ​​Эвен-Йехуды к 13 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в сексуальных преступлениях в отношении десяти своих пациенток.

По решению суда, Коэн выплатит в общей сложности в качестве компенсации 500 тысяч шекелей пострадавшим от его действий.

Следствие началось в ноябре 2022 года после того, как одна из пострадавших подала заявление в полицию.