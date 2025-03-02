ДТП в Рамле, умер один из пострадавших детей
время публикации: 02 марта 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 09:43
Констатирована смерть мальчика примерно десяти лет, тяжело травмированного 1 марта в результате ДТП в Рамле, на бульваре Иерушалаим.
Полиция проводит расследование.
Как сообщалось ранее, в результате ДТП с участием двух автомобилей в Рамле пострадали трое детей и двое взрослых. Двое детей были госпитализированы в критическом состоянии, еще один ребенок в тяжелом состоянии. Один из детей умер в больнице.
Двое мужчин в возрасте около 40 и 20 лет получили травмы средней тяжести
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