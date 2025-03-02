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Израиль

ДТП в Рамле, умер один из пострадавших детей

Мада
ДТП
Полиция
Погибшие
время публикации: 02 марта 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 09:43
ДТП в Рамле, умер один из пострадавших детей
Пресс-служба МАДА

Констатирована смерть мальчика примерно десяти лет, тяжело травмированного 1 марта в результате ДТП в Рамле, на бульваре Иерушалаим.

Полиция проводит расследование.

Как сообщалось ранее, в результате ДТП с участием двух автомобилей в Рамле пострадали трое детей и двое взрослых. Двое детей были госпитализированы в критическом состоянии, еще один ребенок в тяжелом состоянии. Один из детей умер в больнице.

Двое мужчин в возрасте около 40 и 20 лет получили травмы средней тяжести

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