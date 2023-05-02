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    В Израиле

    "Исламский джихад" начинает мстить за смерть Хадра Аднана: ракетный обстрел из Газы, теракт в Самарии

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    Abed Rahim Khatib/Issam Rimawi/Flash90

    В ночь на вторник, 2 мая, в больнице умер один из лидеров и символов террористической организации "Исламский джихад" Хадр Аднан, голодавший около трех месяцев после ареста.

    Вскоре после публикации сообщения о смерти Аднана из Газы были выпущены три ракеты. Все они упали на открытой местности. Система ПРО "Железный купол" не была задействована для перехвата этих ракет, заявляет ЦАХАЛ.

    "Исламский джихад" и другие группировки начинают мстить израильтянам за его смерть.

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    После того, как стало известно о смерти Аднана, были усилены меры безопасности на границе с сектором Газы, в Иудее и Самарии.

    Руководство "Исламского джихада" неоднократно заявляло, что возлагает на власти Израиля ответственность за судьбу Хадра Аднана.

    Власти многих мухафаз Палестинской автономии объявили о "всеобщей забастовке" в связи со смертью Аднана.

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    Руководство палестинской террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) обвинило власти Израиля в "хладнокровной казни" Хадра Аднана. "Преступное оккупационное правительство заплатит цену за убийство Аднана и свой отказ освободить его. Нет спасения от преследования его за его преступления", – сказано в заявлении ХАМАСа.

    Около 8 утра в районе населенного пункта Авней Хефец (в Самарии) террорист обстрелял автомобиль с израильскими номерными знаками. Ранен израильтянин. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что 39-летний мужчина, получивший легкое ранение, был доставлен в больницу "Ланиадо" в Нетании. Военный ведут розыск стрелявшего.

    Содержащиеся в тюрьме "Офер" заключенные, отбывающие наказание за террористическую деятельность, утром 2 мая устроили беспорядки. Палестинские источники сообщают, что сотрудники тюрьмы применяют слезоточивый газ для подавления беспорядков, начавшихся после сообщения о смерти Аднана.

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    Хадр Аднан. Справка

    Хадр Аднан, один из лидеров террористической организации "Исламский джихад" в северной Самарии, был задержан в ночь на 5 февраля израильскими военными в Арабе (около Дженина). Сразу после задержания Аднан заявил, что объявляет голодовку.

    Хадр Аднан (Хадр Аднан Мухаммад Муса, родился 24 марта 1978 года), житель деревни Араба (район Дженина), работал в пекарне и учился в университете Бир Зейт на магистра экономики. Ранее он получил степень бакалавра математики. Был женат, растил пятерых детей. В первый раз Хадр Аднан был арестован еще в 1998 году властями Палестинской автономии за забрасывание камнями Лионеля Жоспена (на тот момент – премьер-министр Франции). Всего же за свою жизнь он подвергался арестам не менее 13 раз (в основном израильскими властями – за террористическую и подстрекательскую деятельность). В общей сложности, за решеткой он провел около восьми лет. В 2012 году был освобожден из тюрьмы после 66-дневной голодовки. Летом 2014 года Аднан вновь был задержан и помещен под административный арест, позже он объявил голодовку, которую держал в течение 55 дней. Тогда между адвокатами Аднана и представителями властей было достигнуто соглашение об освобождении заключенного "из гуманитарных соображений" без гарантий, что его не будут задерживать вновь в случае, если он вернется к террористической деятельности. В январе 2016-го Аднан вновь был задержан, но через несколько месяцев вышел на свободу. Потом его ненадолго задерживали в декабре 2017 года. В последний раз он был арестован 5 февраля 2023 года, объявил голодовку и умер 2 мая.

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    По сведениям служб безопасности, Аднан являлся одним из лидеров "Исламского джихада" (это подтверждается и палестинскими источниками). Известно, что Хадр Аднан неоднократно призывал жителей Арабы и окрестных деревень к вооруженным действиям против израильтян, в том числе к терактам-самоубийствам. Но нет свидетельств того, что Аднан сам непосредственно участвовал в боевых действиях против военных или терактах против мирных граждан.

    Адвокаты Аднана утверждали, что он никогда не был причастен к вооруженной борьбе, по их версии Хадр Аднан лишь выступал в качестве посредника на переговорах между ФАТХом, ХАМАСом и другими "фракциями". Известно, что Аднан также выступал в роли спикера "Исламского джихада".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Мая 2023
    "Цева адом" после сообщения о смерти Хадра Аднана: из Газы выпущены три ракеты
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Мая 2023
    Умер активист "Исламского джихада" Хадр Аднан, голодавший около трех месяцев
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