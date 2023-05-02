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    В Израиле

    Открылась летняя сессия Кнессета: разногласия в коалиции и в оппозиции

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    Открылась летняя сессия Кнессета: разногласия в коалиции и в оппозиции
    Yonatan Sindel/Flash90

    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен заморозить на ближайшие полгода проведение всех законов, которые могут поспособствовать вспышке новой волны протестов.

    Как сообщает "Кан", среди законопроектов, которые не будут продвигаться во время летней сессии Кнессета, так называемый "закон Дери-2", предполагающий запрет судебной системе вмешиваться в процесс назначения министров. Очевидно, глава ШАС Арье Дери понимает, что проведение таких законов может вызвать критику и стать толчком к новой волне протестов, а также к дополнительному снижению популярности коалиции.

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    Телеканал "Кешет" также сообщил, что Нетаниягу намерен посвятить ближайшие месяцы стабилизации коалиции и повышению рейтинга. В окружении премьера полагают, что положение в опросах не будет ухудшаться, если коалиция воздержится от очевидно спорных шагов, и есть шанс на улучшение. Именно поэтому Нетаниягу заинтересован в продолжении переговоров в канцелярии президента.

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    Министр юстиции Ярив Левин, в свою очередь, настаивает на скорейшем завершении переговоров по юридической реформе, и, в случае их провала, одностороннем принятии законов, обеспечивающих ее реализацию. Разногласия в партии "Ликуд" вылились в громогласный конфликт на заседании фракции накануне между депутатом Тали Готлиб и министром Мири Регев. Готлиб утверждала, что ""Ликуд" лжет избирателям, говоря о реформе, в то время, как она умерла". Регев, а также премьер-министр Биньямин Нетаниягу, опровергли заявления Готлиб.

    В оппозиции нет единого мнения по поводу тактики политической борьбы в ближайшее время. Глава НДИ Авигдор Либерман вновь призвал "Махане Мамлахти" и "Еш Атид" прекратить переговоры с представителями коалиции. "Все, чего хочет Нетаниягу – это утвердить бюджет, а затем он возобновит проведение законов в одностороннем порядке", – сказал Либерман в интервью "Кан РЭКА".. В свою очередь, в окружении Бени Ганца убеждены, что, несмотря на невысокие шансы достижения соглашения, переговоры необходимо продолжать.

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    В политической системе полагают, что в ближайшие месяцы оппозиция начнет новую волну протестов по проблемам дороговизны жилья в Израиле и призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ..

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