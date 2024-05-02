Юрсоветник правительства разрешила закрытие "Аль-Джазиры" в Израиле
время публикации: 02 мая 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 10:58
Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара дала добро на продвижение решения о прекращении вещания катарского телеканала "Аль-Джазира" в Израиле, закрытия его офиса и блокирования доступа к его интернет-сайту, сообщает корпорация гостелерадио "Кан"
Вопрос будет обсуждаться уже сегодня вечером на заседании военно-политического кабинета.
Баарав-Миара отмечает, что имеются юридические затруднения в связи с тем, что каналу не было предоставлено право на предварительное слушание, однако эти затруднения не станут препятствием для подписания указов о закрытии вещания "Аль-Джазиры".
Следует отметить, что принятый Кнессетом закон разрешает блокировать вещание телеканала, но не дает возможности блокировать его контент в социальных сетях.
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