Юрсоветник правительства разрешила закрытие "Аль-Джазиры" в Израиле

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара дала добро на продвижение решения о прекращении вещания катарского телеканала "Аль-Джазира" в Израиле, закрытия его офиса и блокирования доступа к его интернет-сайту, сообщает корпорация гостелерадио "Кан"

Вопрос будет обсуждаться уже сегодня вечером на заседании военно-политического кабинета.

Баарав-Миара отмечает, что имеются юридические затруднения в связи с тем, что каналу не было предоставлено право на предварительное слушание, однако эти затруднения не станут препятствием для подписания указов о закрытии вещания "Аль-Джазиры".

Следует отметить, что принятый Кнессетом закон разрешает блокировать вещание телеканала, но не дает возможности блокировать его контент в социальных сетях.