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Израиль

Пограничная полиция приступила к разрушению форпоста Гиват-Ор

время публикации: 02 мая 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 19:18
Пограничная полиция приступила к разрушению форпоста Гиват-Ор
Flash90

По информации радиостанции "Кан Бет", двадцать рот пограничной полиции привлечены к операции по сносу форпоста Гивар-Ор в Биньямине.

Сотрудники гражданской администрации Иудеии и Самарии под охраной пограничников и военных начали снос незаконных построек на Гиват-Ор днем ранее. Сносу строений пытались помешать десятки ультраправых активистов, что привело к столкновениям между поселенцами и силами безопасности. Были задержаны 30 человек.

Форпост Гиват-Ор был основан в Биньямине в ответ на теракт, в котором был убит 32-летний Меир Ицхак Тамри.

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