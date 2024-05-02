Пограничная полиция приступила к разрушению форпоста Гиват-Ор

По информации радиостанции "Кан Бет", двадцать рот пограничной полиции привлечены к операции по сносу форпоста Гивар-Ор в Биньямине.

Сотрудники гражданской администрации Иудеии и Самарии под охраной пограничников и военных начали снос незаконных построек на Гиват-Ор днем ранее. Сносу строений пытались помешать десятки ультраправых активистов, что привело к столкновениям между поселенцами и силами безопасности. Были задержаны 30 человек.

Форпост Гиват-Ор был основан в Биньямине в ответ на теракт, в котором был убит 32-летний Меир Ицхак Тамри.