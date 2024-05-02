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Израиль

Производственная авария в Герцлии: строительный рабочий упал с 10-метровой высоты

время публикации: 02 мая 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 07:26
Производственная авария в Герцлии: строительный рабочий упал с 10-метровой высоты
Фото NEWSru.co.il

Рано утром в четверг, 2 мая, в службу скорой помощи МАДА поступило сообщение о падении рабочего с 10-метровой высоты на строительном объекте на улице Алан Тьюринг в Герцлии.

Прибывшие медики оказали пострадавшему, иностранному рабочему в возрасте около 30 лет, первую помощь, и доставили его в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Его состояние оценивается как тяжелое.

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