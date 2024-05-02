Производственная авария в Герцлии: строительный рабочий упал с 10-метровой высоты

Рано утром в четверг, 2 мая, в службу скорой помощи МАДА поступило сообщение о падении рабочего с 10-метровой высоты на строительном объекте на улице Алан Тьюринг в Герцлии.

Прибывшие медики оказали пострадавшему, иностранному рабочему в возрасте около 30 лет, первую помощь, и доставили его в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Его состояние оценивается как тяжелое.