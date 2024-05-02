Управление по делам заключенных в ПА: в израильской тюрьме умер ведущий ортопед из сектора Газы

Управление по делам палестинских заключенных в правительстве Махмуда Аббаса сообщило о смерти двух заключенных в израильской тюрьме "Офер".

По данным управления, около двух недель назад умер 50-летний Аднан аль-Бараш, заведующий ортопедическим отделением больницы "Шифа". Он был задержан израильскими военными в Индонезийской больнице на севере сектора Газы в декабре.

ХАМАС распространил заявление, в котором утверждается, что доктор аль-Бараш "был замучен и скончался от пыток".

Глава управления по делам заключенных в ПА Кадура Фарес заявил, что Израиль не передал отчет о вскрытии Адана аль-Бараша, и Израиль до сих пор удерживает его тело.

Второй скончавшийся заключенный – это 33-летний Исмаил Авад аль-Бари Хадар. Его тело было передано для захоронения в Палестинскую автономию 2 мая через КПП "Керем Шалом".

Министерство здравоохранения ХАМАСа заявило, что число умерших в израильских тюрьмах с октября 2023 года увеличилось до 492 человек.

ЦАХАЛ и ШАБАК не комментируют эти сообщения.