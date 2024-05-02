Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 2 мая, температура немного будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Временами моросящий дождь на севере страны.

В Иерусалиме – 14-22 градусов, в Тель-Авиве – 19-24, в Хайфе – 18-21, в Эйлате – 23-33, в Беэр-Шеве – 18-27, в Мицпе-Рамоне – 16-22, на побережье Мертвого моря – 24-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-24, в Ариэле – 15-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-28, на Голанских высотах – 15-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В пятницу-субботу – солнечно, температура существенно не изменится. В воскресенье – понижение температуры, дожди на севере.