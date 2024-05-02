ШАБАК сообщил об аресте троих террористов "Исламского джихада", получивших задание от штаба в Ливане
время публикации: 02 мая 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 14:46
Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) сообщает об аресте троих боевиков "Исламского джихада" из деревни Яабад (к юго-западу от Дженина), которые действовали по указанию штаба в Ливане и планировали теракт против израильских военных в Самарии.
Террористы были арестованы еще в январе. Однако детальная информация об их задержании была разрешена к публикации только сегодня.
Названы имена арестованных террористов: 1) Ахмад Талиб Халид Абу Бакр (29 лет), 2) Ибрагим Абд ар-Рахим Джабр Абу Бакр (29 лет), 3) Убайда Мансур Мухаммад Абу Бакр (18 лет).
При обыске у них была изъята взрывчатка. В ходе расследования установлено, что террористы получали криптовалюту, закупали химические вещества для производства бомб и изготавливали взрывные устройства.