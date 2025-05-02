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Израиль

Тревога на севере Израиля: ракетный обстрел из Йемена

Йемен
Пресс-служба ЦАХАЛа
Цева адом
Хуситы
Мада
время публикации: 02 мая 2025 г., 05:31 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 06:38
Тревога на севере Израиля: ракетный обстрел из Йемена
Фото NEWSru.co.il

В 5:31-5:34 2 мая после предуведомления на севере Израиля сработала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Сирены были слышны от Хайфе до Афулы.

В 5:36 был слышен сильный взрыв – не только в северных, но и в центральных районах Израиля.

В 5:40 служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила об одном пострадавшем мужчине, который был травмирован по пути в бомбоубежище.

В 5:41 ЦАХАЛ уведомил: "Были предприняты попытки перехвата, результаты которых изучаются".

В 6:00 ЦАХАЛ уведомил: ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля. Тревога "Цева адом" была активирована в соответствии с установленными правилами.

Отметим, что предупреждение о ракетном обстреле в "их районе" получили и жители Кирьят-Арбы. Что, по всей видимости, является сбоем системы оповещения.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

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