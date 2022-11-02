Самолет с израильской военнослужащей на борту совершил посадку в Иране

Разрешено к публикации: самолет иностранной авиакомпании, на борту которого находилась военнослужащая ЦАХАЛа, совершил экстренную посадку в Иране. По данным в СМИ, специальный штаб при "Мосаде", опасаясь, что девушка попадет в руки иранских спецслужб, начал готовить план ее спасения.

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что инцидент произошел в прошлый четверг, 27 октября. Израильтянка, солдат-одиночка, возвращалась из Ташкента после отпуска в кругу семьи. Она летела самолетом государственной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai, когда одному из пилотов потребовалась экстренная медицинская помощь. Самолет был вынужден совершить посадку в ближайшем аэропорту – в иранском городе Шираз.

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Радиостанция "Кан Бет" пишет, что вскоре об этом стало известно начальнику Генштаба ЦАХАЛа Авиву Кохави, который проинформировал о случившемся министра обороны Бени Ганца и главу правительства Яира Лапида. В сообщении радиостанции отмечается, что Ганц и Лапид в тот момент находились на заседании правительства, на котором обсуждался договор с Ливаном о морской границе.

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В течение нескольких часов службы безопасности Израиля и правительство следили за развитием событий. Сайт "Кипа" написал, что в "Мосаде" был создан специальный штаб для спасения девушки.

Военный корреспондент Кармела Менаше в своем сообщении на "Кан Бет" рассказала, что самолет пробыл в аэропорту Шираза несколько часов, после чего продолжил полет по запланированному маршруту. Она отметила, что девушка не общалась с иранскими спецслужбами.

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Отметим, что гражданам Израиля разрешается летать через воздушное пространство Ирана, однако в отношении военнослужащих действует запрет на такие полеты.