Подсчет голосов на выборах в Кнессет 25-го созыва: текущие данные

1 ноября в 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в Кнессет 25-го созыва. Идет подсчет голосов.

ЦИК сообщает, что к 8:19 утра 2 ноября подсчитаны 3451440 голосов – около 71% всех голосов.

Пока результаты таковы:

"Ликуд" – 23,77% голосов

"Еш Атид" – 17,44%

"Ционут Датит" – 10,78%

ШАС – 8,94%

"Махане Мамлахти" – 8,88%

"Яадут а-Тора" – 6,80%

НДИ – 4,38%

РААМ – 3,86%

"Авода" – 3,48%

ХАДАШ-ТААЛ – 3,33%

adv_11 m_ar_1

Не преодолевают электоральный барьер (3,25%), но близки к нему:

МЕРЕЦ – 3,05%

Балад – 2,69%

В случае, если какая-либо из левых/арабских партий не преодолеет электоральный барьер, право-религиозная коалиция получает очевидное преимущество для формирования коалиции. В случае, если все левые/арабские партии электоральный барьер преодолеют, формирование коалиции может сильно усложниться.

adv_12 incontent_1

Явка на выборах в Кнессет 25-го созыва составила 71,3% от всех граждан, обладавших правом голоса. Это самый высокий показатель с 2015 года.

При текущем раскладе мандаты в Кнессете распределились бы так:

adv_13 m_ar_2

"Ликуд" – 32 мандата

"Еш Атид" – 23

"Ционут Датит" – 14

ШАС – 12

"Махане Мамлахти" – 12

"Яадут а-Тора" – 9

НДИ – 5

РААМ – 5

"Авода" – 4

ХАДАШ-ТААЛ – 4

adv_14 incontent_2

То есть право-религиозный лагерь – 67 мандатов, левоцентристкий (без ХАДАШ-ТААЛ) – 49.

Но прохождение любой дополнительной партии значительно повлияет на распределение мандатов.