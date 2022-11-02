Подсчет голосов на выборах в Кнессет 25-го созыва: текущие данные
1 ноября в 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в Кнессет 25-го созыва. Идет подсчет голосов.
ЦИК сообщает, что к 8:19 утра 2 ноября подсчитаны 3451440 голосов – около 71% всех голосов.
Пока результаты таковы:
"Ликуд" – 23,77% голосов
"Еш Атид" – 17,44%
"Ционут Датит" – 10,78%
ШАС – 8,94%
"Махане Мамлахти" – 8,88%
"Яадут а-Тора" – 6,80%
НДИ – 4,38%
РААМ – 3,86%
"Авода" – 3,48%
ХАДАШ-ТААЛ – 3,33%
Не преодолевают электоральный барьер (3,25%), но близки к нему:
МЕРЕЦ – 3,05%
Балад – 2,69%
В случае, если какая-либо из левых/арабских партий не преодолеет электоральный барьер, право-религиозная коалиция получает очевидное преимущество для формирования коалиции. В случае, если все левые/арабские партии электоральный барьер преодолеют, формирование коалиции может сильно усложниться.
Явка на выборах в Кнессет 25-го созыва составила 71,3% от всех граждан, обладавших правом голоса. Это самый высокий показатель с 2015 года.
При текущем раскладе мандаты в Кнессете распределились бы так:
"Ликуд" – 32 мандата
"Еш Атид" – 23
"Ционут Датит" – 14
ШАС – 12
"Махане Мамлахти" – 12
"Яадут а-Тора" – 9
НДИ – 5
РААМ – 5
"Авода" – 4
ХАДАШ-ТААЛ – 4
То есть право-религиозный лагерь – 67 мандатов, левоцентристкий (без ХАДАШ-ТААЛ) – 49.
Но прохождение любой дополнительной партии значительно повлияет на распределение мандатов.