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    В Израиле

    Подсчет голосов на выборах в Кнессет 25-го созыва: текущие данные

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    Подсчет голосов на выборах в Кнессет 25-го созыва: текущие данные
    Yossi Aloni/Flash90

    1 ноября в 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в Кнессет 25-го созыва. Идет подсчет голосов.

    ЦИК сообщает, что к 8:19 утра 2 ноября подсчитаны 3451440 голосов – около 71% всех голосов.

    Пока результаты таковы:
    "Ликуд" – 23,77% голосов
    "Еш Атид" – 17,44%
    "Ционут Датит" – 10,78%
    ШАС – 8,94%
    "Махане Мамлахти" – 8,88%
    "Яадут а-Тора" – 6,80%
    НДИ – 4,38%
    РААМ – 3,86%
    "Авода" – 3,48%
    ХАДАШ-ТААЛ – 3,33%

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    Не преодолевают электоральный барьер (3,25%), но близки к нему:
    МЕРЕЦ – 3,05%
    Балад – 2,69%
    В случае, если какая-либо из левых/арабских партий не преодолеет электоральный барьер, право-религиозная коалиция получает очевидное преимущество для формирования коалиции. В случае, если все левые/арабские партии электоральный барьер преодолеют, формирование коалиции может сильно усложниться.

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    Явка на выборах в Кнессет 25-го созыва составила 71,3% от всех граждан, обладавших правом голоса. Это самый высокий показатель с 2015 года.

    При текущем раскладе мандаты в Кнессете распределились бы так:

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    "Ликуд" – 32 мандата
    "Еш Атид" – 23
    "Ционут Датит" – 14
    ШАС – 12
    "Махане Мамлахти" – 12
    "Яадут а-Тора" – 9
    НДИ – 5
    РААМ – 5
    "Авода" – 4
    ХАДАШ-ТААЛ – 4

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    То есть право-религиозный лагерь – 67 мандатов, левоцентристкий (без ХАДАШ-ТААЛ) – 49.

    Но прохождение любой дополнительной партии значительно повлияет на распределение мандатов.

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