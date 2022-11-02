ЦИК завершил подсчет голосов, поданных в обычных конвертах

Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов, поданных на выборах в Кнессет 25-го созыва в обычных конвертах. Как сообщает "Кан", речь идет о 95% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

При текущем раскладе (с учетом данных по 87% подсчитанных голосов) мандаты в Кнессете распределились бы так:

"Ликуд" – 31 мандат

"Еш Атид" – 24

"Ционут Датит" – 14

"Махане Мамлахти" – 12

ШАС – 11

"Яадут а-Тора" – 8

НДИ – 5

РААМ – 5

"Авода" – 4

ХАДАШ-ТААЛ – 4

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Не преодолевают электоральный барьер (3,25%), но близки к нему МЕРЕЦ и "Балад". Если эти партии пройдут в Кнессет, расклад по мандатам существенно изменится.

Согласно опубликованной информации, в настоящий момент идет выборочная проверка итогов голосования на нескольких избирательных участках. В ЦИК поясняют, что проверяются не утверждения о фальсификациях, а возможность технических ошибок при записи результатов.

В ночные часы начнется подсчет голосов, поданных в двойных конвертах. Речь идет о 425512 голосах военнослужащих, дипломатов, заключенных и госпитализированных людях.

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Ожидается, что подсчет этих голосов продлится до 8 утра. После завершения подсчета вновь будет проведена выборочная поверка, а затем станут известны окончательные итоги выборов.

9 ноября глава ЦИК судья Ицхак Амит вручит результаты выборов президенту Ицхаку Герцогу. После этого глава государства начнет консультации с главами фракций для того, чтобы принять решение о том, кому поручить формирование нового правительства.