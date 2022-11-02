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    В Израиле

    ЦИК завершил подсчет голосов, поданных в обычных конвертах

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    ЦИК завершил подсчет голосов, поданных в обычных конвертах
    Yonatan Sindel/Flash90

    Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов, поданных на выборах в Кнессет 25-го созыва в обычных конвертах. Как сообщает "Кан", речь идет о 95% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

    При текущем раскладе (с учетом данных по 87% подсчитанных голосов) мандаты в Кнессете распределились бы так:

    "Ликуд" – 31 мандат
    "Еш Атид" – 24
    "Ционут Датит" – 14
    "Махане Мамлахти" – 12
    ШАС – 11
    "Яадут а-Тора" – 8
    НДИ – 5
    РААМ – 5
    "Авода" – 4
    ХАДАШ-ТААЛ – 4

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    Не преодолевают электоральный барьер (3,25%), но близки к нему МЕРЕЦ и "Балад". Если эти партии пройдут в Кнессет, расклад по мандатам существенно изменится.

    Согласно опубликованной информации, в настоящий момент идет выборочная проверка итогов голосования на нескольких избирательных участках. В ЦИК поясняют, что проверяются не утверждения о фальсификациях, а возможность технических ошибок при записи результатов.

    В ночные часы начнется подсчет голосов, поданных в двойных конвертах. Речь идет о 425512 голосах военнослужащих, дипломатов, заключенных и госпитализированных людях.

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    Ожидается, что подсчет этих голосов продлится до 8 утра. После завершения подсчета вновь будет проведена выборочная поверка, а затем станут известны окончательные итоги выборов.

    9 ноября глава ЦИК судья Ицхак Амит вручит результаты выборов президенту Ицхаку Герцогу. После этого глава государства начнет консультации с главами фракций для того, чтобы принять решение о том, кому поручить формирование нового правительства.

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