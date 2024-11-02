ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов "Хизбаллы", ответственных за обстрелы севера Израиля

В районе города Тир ЦАХАЛ ликвидировал Майна Мусу Эзз ад-Дина, командира "прибрежного сектор" "Хизбаллы", и Хасана Маджада Диаба, командира артиллерийского подразделения "Хизбаллы".

Ликвидированные террористы организовали и осуществили множество террористических атак, направленных против граждан Израиля и военнослужащих сил ЦАХАЛа.

Также Эзз ад-Дин и Диаб были ответственны за более чем 400 запусков ракет по израильской территории в последние месяцы.