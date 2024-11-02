ЦАХАЛ: зафиксированы несколько БПЛА, проникших в воздушное пространство Израиля

После воздушной тревоги, прозвучавшей на севере Израиля, было зафиксировано несколько подозрительных воздушных целей, проникших на территорию страны из Ливана. Одна из целей была перехзвачена, несколько упали на территории Израиля.

ВВС ЦАХАЛа предприняли несколько попыток перехвата, были активированы предупреждения о ракетном обстреле из-за опасения падения фрагментов беспилотников.

Кроме того, на севере Голанских высот после срабатывания "Цева адом" в 08:16 были зафиксированы две ракеты, выпущенные ищ Ливана и упавшие на открытой местности.