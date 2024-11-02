x
02 ноября 2024
|
последняя новость: 09:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 ноября 2024
|
02 ноября 2024
|
последняя новость: 09:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: зафиксированы несколько БПЛА, проникших в воздушное пространство Израиля

время публикации: 02 ноября 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 09:17
ЦАХАЛ: зафиксированы несколько БПЛА, проникших в воздушное пространство Израиля
Фото NEWSru.co.il

После воздушной тревоги, прозвучавшей на севере Израиля, было зафиксировано несколько подозрительных воздушных целей, проникших на территорию страны из Ливана. Одна из целей была перехзвачена, несколько упали на территории Израиля.

ВВС ЦАХАЛа предприняли несколько попыток перехвата, были активированы предупреждения о ракетном обстреле из-за опасения падения фрагментов беспилотников.

Кроме того, на севере Голанских высот после срабатывания "Цева адом" в 08:16 были зафиксированы две ракеты, выпущенные ищ Ливана и упавшие на открытой местности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2024

Командование тылом: инцидент с вражеским БПЛА в Западной Галилее исчерпан