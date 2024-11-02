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Израиль

Силы ЦАХАЛа обнаружили в секторе Газы подземный завод ХАМАСа по производству боеприпасов

время публикации: 02 ноября 2024 г., 17:19 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 17:40
Силы ЦАХАЛа обнаружили в секторе Газы подземный завод ХАМАСа по производству боеприпасов
Пресс-служба ЦАХАЛа
Силы ЦАХАЛа обнаружили в секторе Газы подземный завод ХАМАСа по производству боеприпасов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 252-й дивизии, действуя в секторе Газы, обнаружили и разрушили подземный туннель, в котором находился завод ХАМАСа по производству боеприпасов.

Подземный завод располагался в центре густонаселенного жилого квартала недалеко от района Зайтун.

В помещениях завода находились токарные станки, запчасти для производства ракет, снарядов и гранат, а также водолазное оборудование, предназначенное для вторжения террористов ХАМАСа на территорию Израиля морским путем.

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