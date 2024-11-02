x
02 ноября 2024
|
последняя новость: 20:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 ноября 2024
|
02 ноября 2024
|
последняя новость: 20:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Двое военнослужащих ЦАХАЛа погибли на севере сектора Газы

время публикации: 02 ноября 2024 г., 19:47 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 20:03
Яир Ханания и Итай Паризат
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешены к публикации имена двух военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в бою на севере сектора Газы.

Старший сержант Итай Паризат, 20 лет, из Петах-Тиквы, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати";

Старший сержант Яир Ханания, 22 года, из Мицпе Нетофа, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати".

В этом же бою был тяжело ранен боец того же батальона бригады "Гивати".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 780 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2024

393-й день войны: удар "Хизбаллы" по центру Израиля, ЦАХАЛ атакует в Ливане и Газе. Хронология