Двое военнослужащих ЦАХАЛа погибли на севере сектора Газы

Разрешены к публикации имена двух военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в бою на севере сектора Газы.

Старший сержант Итай Паризат, 20 лет, из Петах-Тиквы, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати";

Старший сержант Яир Ханания, 22 года, из Мицпе Нетофа, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати".

В этом же бою был тяжело ранен боец того же батальона бригады "Гивати".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 780 военнослужащих ЦАХАЛа.