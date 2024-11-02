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Израиль

Бригада "Кфир" присоединилась к силам 162-й дивизии, действующим в Джабалии

время публикации: 02 ноября 2024 г., 13:07 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 13:25
Бригада "Кфир" присоединилась к силам 162-й дивизии, действующим в Джабалии
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 2 ноября бойцы бригады "Кфир" присоединились к силам "Гивати" и 401-й бригады, действующим под командованием 162-й дивизии в Джабалии.

На данный момент в ходе операции в Джабалии ликвидированы и задержаны сотни террористов.

В ходе одной из операций бойцы "Гивати" столкнулись с группой террористов, которые обстреляли их из гранатомета. Потерь среди израильских военнослужащих не было. Террористы были окружены и ликвидированы.

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