Бригада "Кфир" присоединилась к силам 162-й дивизии, действующим в Джабалии

В ночь на 2 ноября бойцы бригады "Кфир" присоединились к силам "Гивати" и 401-й бригады, действующим под командованием 162-й дивизии в Джабалии.

На данный момент в ходе операции в Джабалии ликвидированы и задержаны сотни террористов.

В ходе одной из операций бойцы "Гивати" столкнулись с группой террористов, которые обстреляли их из гранатомета. Потерь среди израильских военнослужащих не было. Террористы были окружены и ликвидированы.