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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 2.11.2024: операции около Дженина, Шхема, Хеврона

время публикации: 02 ноября 2024 г., 06:56 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 07:02
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 2.11.2024: операции около Дженина, Шхема, Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 2 ноября действовали в Джабе (к югу от Дженина), в Тамуне (к югу от Тубаса), в Тале (к западу от Шхема), в Калькилии, около Хеврона (в Ятте, Аль-Аррубе).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 2 ноября.

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