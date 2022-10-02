Компания НЕТА обнародовала черновик плана работы трамвая в Гуш-Дане по субботам

Компания НЕТА передала министру транспорта Мерав Михаэли документ, в котором описан предварительный план работы "красной" ветки скоростного трамвая в Гуш-Дане, которая, как ожидается, будет запущена до конца года.

По информации сайта Ynet, документ, переданный Михаэли является черновиком. В нем говорится, что работа линии по субботам требует набора дополнительных работников и увеличения бюджета.

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По субботам будет работать основная линия между Петах-Тиквой и Бат-Ямом. Не будут работать ветки, проходящие через промышленные зоны, поскольку в выходные в этом нет необходимости.

В компании НЕТА отмечают, что через Бней-Брак линия проходит под землей, и поэтому ее работа не должна задевать чувства верующих.

Ожидается, что по выходным трамвай будет ходить 6 – 10 раз в час. В пятницу движение будет осуществляться до полуночи, а в субботу трамвай начнет курсировать с 06:30.

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По оценкам компании НЕТА с 06:30 до 09:00 пассажиропоток на линии будет небольшим, поэтому будет достаточно 6 поездов в час. После 09:00 нагрузка на линию вырастет, и поезда будут ходить каждые шесть минут.

Днем ранее министр транспорта Мерав Михаэли объявила о решении, в соответствии с которым трамвай в Гуш Дане будет работать по шаббатам.

"Решение о работе трамвая по шаббатам не нуждается в утверждении правительства или Кнессета. Это прерогатива министра транспорта", – заявила Михаэли. По ее словам, до недавнего времени она воздерживалась от принятия решения, чтобы не причинять вреда коалиции. "Сейчас нет коалиции и поэтому решение принято, и оно необратимо. Ни одно правительство не отменит его", – сказала Мерав Михаэли.

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Бывший министр транспорта и глава блока "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил в ответ: "Вместо того. чтобы бороться с катастрофой в сфере общественного транспорта, с которой сталкиваются все граждане Израиля, министр транспорта предпочитает бросать пустые лозунги. Правое правительство, которое мы, с Божьей помощью, создадим после выборов, отменит это решение, наносящее удар еврейскому характеру государства"