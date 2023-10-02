Главный сефардский раввин: от употребления некошерной пищи глупеют. Лапид и Либерман: глупо платить ему зарплату

Израильские политики отреагировали на выступление главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа, который во время транслировавшего онлайн урока Торы говорил о необходимости приблизить светских людей к религии.

При этом раввин Ицхак Йосеф называл светских "несчастными", "не получающими удовлетворение от жизни", "движимыми алчностью" и завидующими религиозным людям. "А зависть порождает ненависть", – резюмировал он.

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Говоря о важности соблюдения кашрута, главный сефардский раввин произнес: "У человека, который ест некошерную пищу, мозг глупеет. Он хуже соображает, хуже понимает".

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Бывший премьер-министр, лидер оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид так прокомментировал высказывания Ицхака Йосефа: "Своими словами раввин изменил определение своей должности. Он не главный раввин Израиля, но раввин кликушествующего меньшинства, которое с галерки проклинает миллионы тех, кто платит налоги, служит в армии и подвергают свои жизни опасности, работают и поддерживают жизнь этой страны. В одном он прав. Все эти миллионы, услышав такие слова раввина, почувствовали себя немного глупо, потому что платят ему зарплату".

Глава партии НДИ Авигдор Либерман заявил: "Главный раввин, который называл репатриантов из СССР гоями, коммунистами и противниками религии в очередной раз доказал, что платить ему зарплату за счет светских израильтян не имеет смысла".