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    В Израиле

    Главный сефардский раввин: от употребления некошерной пищи глупеют. Лапид и Либерман: глупо платить ему зарплату

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    Главный сефардский раввин: от употребления некошерной пиши глупеют. Лапид и Либерман: глупо платить ему зарплату
    Flash90/David Cohen

    Израильские политики отреагировали на выступление главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа, который во время транслировавшего онлайн урока Торы говорил о необходимости приблизить светских людей к религии.

    При этом раввин Ицхак Йосеф называл светских "несчастными", "не получающими удовлетворение от жизни", "движимыми алчностью" и завидующими религиозным людям. "А зависть порождает ненависть", – резюмировал он.

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    Говоря о важности соблюдения кашрута, главный сефардский раввин произнес: "У человека, который ест некошерную пищу, мозг глупеет. Он хуже соображает, хуже понимает".

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    Бывший премьер-министр, лидер оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид так прокомментировал высказывания Ицхака Йосефа: "Своими словами раввин изменил определение своей должности. Он не главный раввин Израиля, но раввин кликушествующего меньшинства, которое с галерки проклинает миллионы тех, кто платит налоги, служит в армии и подвергают свои жизни опасности, работают и поддерживают жизнь этой страны. В одном он прав. Все эти миллионы, услышав такие слова раввина, почувствовали себя немного глупо, потому что платят ему зарплату".

    Глава партии НДИ Авигдор Либерман заявил: "Главный раввин, который называл репатриантов из СССР гоями, коммунистами и противниками религии в очередной раз доказал, что платить ему зарплату за счет светских израильтян не имеет смысла".

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