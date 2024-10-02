Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 2 октября: удары по штабам ХАМАСа, десятки убитых

В ночь на 2 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Сообщается о десятках убитых. Интенсивность боевых действий возросла.

На севере сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели в западной части города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в северной части сектора.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аль-Бурейдже; ВВС Израиля нанесли удар по цели в Нусейрате, есть убитые.

На юге сектора: источники в Газе сообщают о 16 убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по цели к востоку от Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Аль-Манаре, юго-восточнее Хан-Юниса; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Аль-Башити в районе Маан, к востоку от Хан-Юниса, есть раненые; израильские военные взорвали строение в восточной части Хан-Юниса.

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали штабы ХАМАСа, располагавшиеся на территориях, где ранее находились школы "Мускат" и "Рималь" на севере сектора Газы. Источники в Газе сообщают о более 25 убитых.