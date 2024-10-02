ЦАХАЛ: в последние часы из Ливана было запущено около 100 ракет

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с 17:45 до 17:47 из Ливана в сторону израильской территории было запущено около 70 ракет, они упали на незастроенной местности. Сигнал тревоги звучал в населенных пунктах Верхней Галилеи.

В 18:41 сигнал тревоги был активирован в поселках Авивим и Ирон, две ракеты, запущенные из Ливана, упали на пустырях.

В 19:25 (воздушная тревога была объявлена в десятках населенных пунктов Верхней Галилеи, а также в Нагарии и Акко) около 30 ракет пересекли границу с Израилем. Они упали на незастроенной местности.

Пресс-служба полиции передала, что после последнего обстрела были получены сообщения о падении обломков ракет в нескольких местах в районе Галилейского выступа. В результате обстрела нет пострадавших, но причинен материальный ущерб. На месте падения обломков работают полицейские саперы.

В нескольких населенных пунктах Верхней Галилеи произошло отключение электричества из-за повреждения линии электропередач.