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Израиль

ЦАХАЛ: в последние часы из Ливана было запущено около 100 ракет

время публикации: 02 октября 2024 г., 20:24 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 20:50
ЦАХАЛ: в последние часы из Ливана было запущено около 100 ракет
David Cohen/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с 17:45 до 17:47 из Ливана в сторону израильской территории было запущено около 70 ракет, они упали на незастроенной местности. Сигнал тревоги звучал в населенных пунктах Верхней Галилеи.

В 18:41 сигнал тревоги был активирован в поселках Авивим и Ирон, две ракеты, запущенные из Ливана, упали на пустырях.

В 19:25 (воздушная тревога была объявлена в десятках населенных пунктов Верхней Галилеи, а также в Нагарии и Акко) около 30 ракет пересекли границу с Израилем. Они упали на незастроенной местности.

Пресс-служба полиции передала, что после последнего обстрела были получены сообщения о падении обломков ракет в нескольких местах в районе Галилейского выступа. В результате обстрела нет пострадавших, но причинен материальный ущерб. На месте падения обломков работают полицейские саперы.

В нескольких населенных пунктах Верхней Галилеи произошло отключение электричества из-за повреждения линии электропередач.

Израиль
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