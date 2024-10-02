ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 2 октября в Дахии, в южном пригороде Бейрута, был атакован ряд целей – объекты "Хизбаллы", на которых производились боеприпасы, и другие террористические инфраструктуры.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что были предприняты меры по минимизации ущерба мирному населению. В частности, публиковались предупреждения накануне нанесения ударов.