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Израиль

ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте. Видео

время публикации: 02 октября 2024 г., 07:49 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 08:06
ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 2 октября в Дахии, в южном пригороде Бейрута, был атакован ряд целей – объекты "Хизбаллы", на которых производились боеприпасы, и другие террористические инфраструктуры.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что были предприняты меры по минимизации ущерба мирному населению. В частности, публиковались предупреждения накануне нанесения ударов.

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