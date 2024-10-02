В Хевроне размечены для разрушения дома террористов, убивших семь человек в Яффо

В ночь на 2 октября в Хевроне бойцы ЦАХАЛа и сотрудники ШАБАКа провели операцию, в ходе которой были размечены для последующего разрушения дома террористов, убивших семь человек в Яффо, а также задержаны их родственники и знакомые, которые могли знать о планах террористов, помогать им в приобретении оружия и проникновении на территорию Израиля. Кроме того, в Хевроне были задержаны семь подозреваемых в террористической деятельности.

В общей сложности в Иудее и Самарии минувшей ночью задержали 16 подозреваемых, сообщает ЦАХАЛ.

Военные также действовали в Рамалле и Кфар-Акабе, где был задержан подозреваемый и конфисковано оружие (автоматическая винтовка М-16 и пистолет), в Буркине (где террорист сдался после перестрелки), Кафр-Нааме, Дир-Ибзи, Шхеме.