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Израиль

В Хевроне размечены для разрушения дома террористов, убивших семь человек в Яффо

время публикации: 02 октября 2024 г., 11:38 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 11:44
В Хевроне размечены для разрушения дома террористов, убивших семь человек в Яффо
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 2 октября в Хевроне бойцы ЦАХАЛа и сотрудники ШАБАКа провели операцию, в ходе которой были размечены для последующего разрушения дома террористов, убивших семь человек в Яффо, а также задержаны их родственники и знакомые, которые могли знать о планах террористов, помогать им в приобретении оружия и проникновении на территорию Израиля. Кроме того, в Хевроне были задержаны семь подозреваемых в террористической деятельности.

В общей сложности в Иудее и Самарии минувшей ночью задержали 16 подозреваемых, сообщает ЦАХАЛ.

Военные также действовали в Рамалле и Кфар-Акабе, где был задержан подозреваемый и конфисковано оружие (автоматическая винтовка М-16 и пистолет), в Буркине (где террорист сдался после перестрелки), Кафр-Нааме, Дир-Ибзи, Шхеме.

Израиль
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