Внимание, розыск: пропал 19-летний Ицхак Гамбургер из Бейтар-Илита

Полиция просит помощи в розыске 19-летнего Ицхака Гамбургера из Бейтар-Илита. Последний раз его видели 1 октября около 14:00 на улице Ор Самеах в Бейт-Шемеше. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.50, худощавый, смуглый. Описание одежды: традиционные для ультрарелигиозных – белая рубашка, черные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-6544444.