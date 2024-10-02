Внимание, розыск: пропал 19-летний Ицхак Гамбургер из Бейтар-Илита
время публикации: 02 октября 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 12:52
Полиция просит помощи в розыске 19-летнего Ицхака Гамбургера из Бейтар-Илита. Последний раз его видели 1 октября около 14:00 на улице Ор Самеах в Бейт-Шемеше. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.50, худощавый, смуглый. Описание одежды: традиционные для ультрарелигиозных – белая рубашка, черные брюки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-6544444.