Всю ночь ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Бейруте

В ночь на 2 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли новые удары по целям в Бейруте. Сообщения об ударах по целям в столице Ливана поступали в течение всей ночи.

Накануне Армия обороны Израиля призвала жителей бейрутского квартала Дахия эвакуироваться, так как в их квартале находятся объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы", по которым будет нанесен удар.

Вскоре началась атака. Около 2 часов ночи пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила сообщения, появившиеся в арабских СМИ, о нанесении израильскими ВВС ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте. Ливанские источники сообщают об авиаударах, наносимых ВВС ЦАХАЛа, в Дахии, Бурдж аль-Бараджнэ, Аль-Джамусе. В квартале Ар-Руайс, расположенном на юге ливанской столицы, согласно этим сообщениям, была предпринята попытка "точечной ликвидации" – ракетой, запущенной с израильского истребителя, уничтожена квартира в многоэтажном жилом доме. Телеканал "Аль-Мадяин", ассоциированный с "Хизбаллой", подтверждает удары ЦАХАЛа по целям в Бейруте.

Позже сообщения об ударах по целям в Бейруте поступали неоднократно.

Кроме того, ливанские источники сообщали: ЦАХАЛ нанес удар по цели в Майфадуне, на юге Ливана. Есть убитые.