Нетаниягу: "Иран совершил большую ошибку, и он за нее заплатит"

Открывая заседание военно-политического кабинета, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выразил соболезнования семьям жертв теракта в Яффо и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Биньямин Нетаниягу заявил: "Сегодня вечером Иран снова атаковал Израиль сотнями ракет. Эта атака провалилась. Она была сорвана благодаря системе противовоздушной обороны Израиля, самой передовой в мире. Я поздравляю ЦАХАЛ с этим впечатляющим успехом. Атака была сорвана еще и благодаря бдительности и ответственности, проявленными вами, граждане Израиля. Также благодарю Соединенные Штаты за поддержку в наших оборонительных усилиях. Сегодня вечером Иран совершил большую ошибку, и он за нее заплатит. Режим в Иране не понимает нашей решимости защитить себя и нашей решимости отомстить врагам".

Биньямин Нетаниягу заявил, что решимость Израиля не понимали Синуар и Дэйф, Насралла и Мохсен, и, вероятно, не понимают в Тегеране, но они поймут. "Мы

будем следовать нашему принципу: кто атакует нас – мы атакуем его. Это верно для любой точки, в которой мы боремся с осью зла. Это верно для Иудеи и Самарии, это верно для Газы, Ливана, Йемена, Сирии – и это верно для Ирана. Мы боремся с осью зла повсеместно, в частности наши солдаты-герои сейчас действуют на юге Ливана и в Газе", – продолжил премьер.

Нетаниягу призвал европейские страны объединиться против "темного режима аятолл, источника терроризма и зла в нашем регионе" и выступить на стороне Израиля. По его словам, никогда еще выбор не был столь очевиден: между тиранией и свободой, между благословением и проклятием.