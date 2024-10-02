Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 2 октября: операции в Шхеме и Хевроне

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 2 октября действовали в Шхеме (в лагере Балата) и Хевроне, где проходили обыски в домах террористов, совершивших накануне нападение в Яффо.

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 2 октября.

Пограничная полиция действовала в Кафр Акабе, на севере Иерусалима.